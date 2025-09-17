◆プロボクシング▼スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）８回戦 〇緑川創（ＴＫＯ４回２分２９秒）パッドヨッド・キアットチャルンシリタイ●（１７日、後楽園ホール）

元キックボクシング世界王者で日本スーパーウエルター級１０位・緑川創（つくる、３８）＝ＥＢＩＳＵ Ｋ’ｓ ＢＯＸ＝が、ボクシング転向４戦目をＫＯ勝利で飾った。タイのパッドヨッド・キアットチャルンシリタイ（３１）から４回に右フックで最初のダウンを奪い、再開後に右ストレートでフィニッシュ。「やりづらい相手だった。出来はいまいち」と自己採点は辛口ながらも、３連続ＫＯ勝利には自然と笑みがこぼれた。

独特のタイミングでパンチを打つパッドヨッドにゴング直後は戸惑いながらも、３回からは的確にパンチをヒットし、４回のダウンへとつなげていった。「試合をやるごとに、色んな状況に対応できるようになってきている。自信がついてきました」とデビュー４連勝に手応えは十分だ。

キックボクシング時代は新日本キック・ウエルター級、ＷＫＢＡ世界スーパーウエルター級で王座を獲得。２３年に引退するまでキックで５６勝（２５ＫＯ）１７敗１０分け２無効試合の戦績を残した。「完全燃焼した」とキックから引退したが、「ボクシングをやりたいという気持ちがあった。それ以上に子供に闘っている姿を見せたかった」と引退後に誕生し、２歳になった長男への思いが再びリングに向かうきっかけとなった。

目標は日本、東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィックいずれかの地域タイトル。加山利治会長が「必ず取れます」と太鼓判を押す横で緑川は「やってみたいし、やれば取る自信はあります」と決意表明した。