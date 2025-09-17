昨年１２月に米国へ移住したお笑い芸人・ゆりやんレトリィバァが歌番組に出演し、注目を集めた。

ゆりやんは１３日放送のＮＨＫ音楽番組「Ｖｅｎｕｅ１０１」（土曜・午後１１時）にアーティストとして出演。ルッキズムをテーマにしたという新曲「Ｖｅｎｕｓ」を披露した。

ステージではきらびやかな衣装、そして白のシンプルなノースリーブワンピースを着用。番組の公式インスタグラムで「生放送中のステキな写真を公開」と、その姿がアップされた。ゆりやん自身も１７日までに自身のアカウントを更新し、Ｄａ‐ｉＣＥの花村想太、和田颯とダンスするオフショット動画を投稿。

ゆりやんのパフォーマンスを見たネットは「かっこよすぎて鳥肌」「ゆりやんめちゃくちゃカッコいい」「ゆりやん思いの外良くてビビる」「トークとパフォーマンスのギャップ」と絶賛。さらに「かわいい」「白いワンピースめっちゃ似合ってる」「また痩（や）せてる！」「ゆりやんさんめっちゃ痩せたなぁ」「なんか綺麗になってない？！」と驚いた。

ゆりやんといえば、過去に約４５キロの減量で別人級の激変が反響を呼んだが、Ｎｅｔｆｌｉｘの人気ドラマ「極悪女王」（白石和彌総監督）でダンプ松本を演じる役作りのため、４０キロ増量。その後は再び３０キロ減量したと明かし、激変が話題となっていた。