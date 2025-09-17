赤の他人の女性に「トイレ手伝って」老人の要求はエスカレート｜困っている人を助けたら【ママリ】

この作品は、作者・まいかわセミ(@semi_no_mai)さんが、実際に困っていたおじいさんを手助けをした際のエピソードです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。「困っている人を助けたら」第2話をご覧ください。

困っているというおじいさんに応じ、重たい荷物を持ってあげます。N駅に行きたいというおじいさんに付き添い電車にも乗ってついて行ってあげることに。なんだか変わっているこのおじいさん。果たしてN駅に着いたら、人助けを終えることができるのでしょうか。

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

©semi_no_mai

身体が不自由で障害がある方が公共機関を使って外出するのは大変そう。しかし、まいかわセミさんにお願いした内容を駅の職員さんに頼むことはできなかったのでしょうか。



さらに、トイレの介助までもお願いしてきました。赤の他人である女性にお願いするような内容ではなく、まいかわセミさんもびっくりしたのではないでしょうか。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）