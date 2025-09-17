東京ディズニーリゾートでは、17日からスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』がスタート。東京ディズニーシーではディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにしたイベント『ラソス・デ・ラ・ファミリア』が初めて開催されています。様々なイベントが行われる東京ディズニーシーを取材しました。

■スペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』

東京ディズニーシーで現在開催中のスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』（9月17日〜10月31日）。メディテレーニアンハーバーではミッキーマウスやダッフィーが登場するエンターテイメントプログラム『ディズニー・ハロウィーン・グリーティング』が行われ、キャラクターたちと『トリック・オア・トリート』をテーマにしたダンスを楽しめます。

さらに園内にはハロウィーンをイメージした様々な装飾が施され、特別なバケツを持ったキャストに声をかけるとオリジナルキャンディーがもらえるといいます。また、特定の期間（9月16日〜9月30日、10月16日〜10月31日）は、全身仮装をして来園することも可能となっています。

■初開催『ラソス・デ・ラ・ファミリア』

今年から新たにロストリバーデルタで開催されるイベント『ラソス・デ・ラ・ファミリア』。メキシコの『死者の日』を舞台にミュージシャンを夢見るギターの天才少年・主人公のミゲルが、先祖たちが暮らす“死者の国”で奮闘する映画『リメンバー・ミー』をテーマに、映画のその後を描いた新しいイベントです。

ロストリバーデルタでは、物語の舞台となるメキシコの伝統文化『ディア・デ・ロス・ムエルトス』（スペイン語で『死者の日』）をモチーフに、魂を導く花とされるマリーゴールドや、カラベラ（ガイコツ）、祭壇など様々なデコレーションが施されています。

また、メキシコの音楽を楽しむことができる新たなアトモスフィア・エンターテイメント『ディア・デ・ロス・ムエルトス』も開催。運が良ければ映画『リメンバー・ミー』の主人公・ミゲルが登場し、映画でおなじみの楽曲が披露されます。

エリア内にあるレストラン『ユカタン・ベースキャンプ・グリル』では、スペシャルメニューを楽しむこともできます。ここで販売されている『パン・デ・ムエルト（オレンジ入り）』（単品400円）は、実際の死者の日を祝うお祭りでも食べられているパンを再現したものとなっており、パンに描かれた十字は骨を表現しているといいます。

そして、レストランにもイベントをモチーフにしたデコレーションが施されています。キャラクターがデザインされた装飾や、映画の場面を切り取ったような伝統的な紙細工『パペル・ピカド』などが飾られています。

『ディズニー・ハロウィーン』は10月31日まで、『ラソス・デ・ラ・ファミリア』は11月2日まで開催されます。