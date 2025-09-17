メディアアーティストの落合陽一さんが、岐阜県高山市の日下部民藝館（くさかべみんげいかん）などで開催してきた個展『ヌルのテトラレンマ 記号に帰納する人間の物語』のクロージングイベント『計算機自然祭』を15日に行い、神職の装束をまとって町を練り歩きました。

■5年にわたり岐阜・高山市で個展開催 『神社』と『菩薩』も展示

2021年から5年にわたってこの施設で個展を開催してきた落合さん。今回はその集大成として、最新作を含む160点以上の作品を近隣の3つの会場で展示してきました。落合陽一さんが長年作品のテーマとしてきた『計算機自然』を表現する作品として、『計算機自然神社』と『オブジェクト指向菩薩』という、神道と仏教それぞれの影響を受けた作品も展示されていました。

■フィナーレに「神仏習合の祭り」 約100人と街を練り歩く

今回実施されたクロージングイベント『計算機自然祭』では、この2つの作品をまつる「神仏習合の祭り」として、醍醐寺塔頭菩提寺住職の仲田順英さん、車山神社宮司の宮澤伸幸さんを招き、落合さん自身も神職の装束をまとって儀式に参加。その後、関係者を含めた約100人の参加者とともに、高山の古い町並みが残るエリアを練り歩きました。

練り歩きの後、落合さんは「今回の展示は、絶対的に“さようなら”がテーマ」、「どうやって我々がヌル（※プログラミングでデータがない状態）になれるか、何かを手放していけるか」と作品の狙いについて語り、「記号や物語にとらわれすぎずにヌルヌルと生きていく」、「みんなでヌルになるのがいい」と参加者にメッセージを送りました。