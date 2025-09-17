ROSIER by Her lip toのポップアップ開催♡新宿で限定アイテム先行発売
小嶋陽菜が手掛ける「Her lip to BEAUTY」と「ROSIER by Her lip to」が、2025年9月15日(月)～9月24日(水)の期間限定でルミネ新宿ルミネ2にて合同ポップアップショップを開催しています。5月に続き今年2度目となる開催では、新作や人気アイテムの先行発売が実現♡チェリーの香りの新作ハンドクリームや、ROSIERの3周年を記念した限定カラー「ガーネット」ランジェリーなど、ファン必見の特別なアイテムが集結します。
Her lip to BEAUTYの先行発売コスメ
Her lip to BEAUTYからは、とろけるテクスチャでうるおいを閉じ込める「RICH HAND CREAM - CHERRY DRESS -」が数量限定で先行発売。
50ml 2,860円（税込）。5種の植物オイル1や海藻エキス2、2種のペプチド3配合で、乾燥ケア・肌荒れケア・エイジングケア4まで叶える贅沢処方です。香りとともにしなやかな手元を演出します。
1 オプンチアフィクスインジカ種子油、バオバブ種子油、アルガニアスピノサ核油、アボカド油、オリーブ果実油 2 サガラメエキス 3パルミトイルトリペプチド-5、トリフルオロ酢酸テトラデシルアミノブチロイルバリルアミノ酪酸ウレア
ROSIER by Her lip toの限定ランジェリー
＜ラインナップ＞
Everyday Essential Bra：5,400円（税込）、サイズB70～F70
Everyday Essential Shorts：2,900円（税込）、サイズS～L
Everyday Essential Thong：2,900円（税込）、サイズS・M
ROSIERはブランド3周年を記念し、人気の「Everyday Essential」シリーズからリミテッドカラー〈garnet〉が登場。
深紅のガーネットが素肌を引き立て、自信あふれるランジェリースタイルを叶えてくれます。
豊富な展開アイテムとラインアップ
ポップアップでは、香水・ボディケア・ランジェリー・ルームウェアまで幅広く展開。
Her lip to BEAUTYからは「Eau de Parfum」「Hair Perfume」「Perfume Oil」など、ROSIERからは「Versailles Rose Bra」「Rose Veil Shorts」「Dream Pajama」など豪華なコレクションが揃います。
期間中しか出会えない限定セットや割引商品も登場し、見逃せません♪
期間限定ポップアップで特別な体験を♡
Her lip to BEAUTYとROSIER by Her lip toの合同ポップアップショップは、ブランドの世界観と最新アイテムを一度に体感できる特別な機会です。
人気コスメの先行発売や3周年記念カラーのランジェリーなど、女性を輝かせるアイテムが勢揃い。
新宿ルミネ2で、自分へのご褒美や大切な人へのギフトを見つけてみてはいかがでしょうか♡