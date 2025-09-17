◇パ・リーグ 日本ハム2―3楽天（2025年9月17日 楽天モバイル）

日本ハムは17日、楽天に延長11回の末、サヨナラ負けを喫し、4連勝を逃した。首位のソフトバンクが西武に勝利したため、その差は3.5ゲーム差に広がった。

1点を追う8回にレイエスが楽天2番手・西口の1ボールからの2球目、高め直球を振り抜いた打球は大きな弧を描いてバックスクリーンへ飛び込んだ。本塁打争いを独走する32号同点ソロで試合を振り出しに戻したが、延長11回だった。

4番手の斎藤が2死一塁からボイトに中越え二塁打され、一塁走者の生還を許した。エースの伊藤大海投手を先発に立てた試合で痛すぎる黒星となった。

ソフトバンクを逆転するためには、日本ハムはどれだけの勝敗で乗り切る必要があるのか。仮にソフトバンクが残る13試合を6勝7敗だと、85勝54敗4分けで勝率.612となる。これを上回るには、日本ハムは残り11試合で9勝2敗が必要。9勝2敗なら86勝54敗3分けで勝率.614となる。

18日にはソフトバンクとみずほペイペイで直接対決を迎える。絶対に負けられない一戦となる。