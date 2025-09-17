眞栄田郷敦「関西来たら必ず買って帰るものがあって」、橋本環奈「買って帰るわ」
俳優の眞栄田郷敦（25歳）が、9月17日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。「関西来たら必ず買って帰るものがあって」と話し、橋本環奈は「買って帰るわ」と語った。
眞栄田はこの日、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝を兼ねて、橋本環奈と共に番組のインタビューに対応。関西の番組ということで、関西に来たときには欠かせない“関西グルメ”について質問を受ける。
これに眞栄田は「僕、関西来たら必ず買って帰るものがあって」とした上で、「点天の餃子」と回答。福岡出身の橋本は知らなかったようだが、眞栄田が「ちっちゃい餃子。めっちゃうまいですよ！」と説明すると、橋本は「買って帰るわ。家で焼くタイプのやつ？ 関西の人だったらみんな知ってます？」と興味津々に。
眞栄田が「めっちゃ有名ですよ。551蓬莱と並ぶくらい」と話すと、橋本は「えーーーー！？ そのレベル！？」とビックリ、「それは絶対に買って帰ったほうがいいですね」とお土産ものリストに入れた。
