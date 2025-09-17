◆イースタン・リーグ 西武０―１巨人（１７日・ベルーナドーム）

巨人の又木鉄平投手がプロ初登板の地で好投した。先発で登板して６回３安打無失点、４奪三振の内容にも反省の弁。「結果として０で良かった反面、リズムが悪かった。守備からリズムを作るという面では、先発の責任を果たせなかった」と厳しい表情で話した。

プロ１年目の２４年６月１日、交流戦・西武戦（ベルーナドーム）で先発してプロ初登板。６回２安打無失点の好投を見せたが、救援陣が打たれ初勝利を逃した。「ファームですけど、絶対リベンジしてやろうと。それぐらいの気持ちで投げないと、１軍の舞台で緊張して投げられなくなる」。プロとしての一歩を踏み出したマウンドで、表情を崩さず１０３球を投げ抜いた。

今季は１軍で先発、救援で５試合に登板して０勝１敗、防御率４・７３の成績。４日のヤクルト戦（岐阜）では４回途中７安打５失点でＫＯされ２軍再調整となった。「自分の技術を上げなければいけないと、身に染みてわかった。同じ事をやってても変わらない。取り組みを変えたり、試行錯誤しながらやりたい」。１軍のマウンドで味わった悔しさを晴らすため、左腕は前を向いた。