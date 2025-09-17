ドル円のピボットは１４６．４４円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:42現在）
ドル円
現値146.42 高値146.68 安値146.21
147.13 ハイブレイク
146.91 抵抗2
146.66 抵抗1
146.44 ピボット
146.19 支持1
145.97 支持2
145.72 ローブレイク
ユーロ円
現値173.35 高値173.85 安値173.09
174.53 ハイブレイク
174.19 抵抗2
173.77 抵抗1
173.43 ピボット
173.01 支持1
172.67 支持2
172.25 ローブレイク
ポンド円
現値199.82 高値200.09 安値199.48
200.72 ハイブレイク
200.41 抵抗2
200.11 抵抗1
199.80 ピボット
199.50 支持1
199.19 支持2
198.89 ローブレイク
