◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（１７日・神宮）

巨人がヤクルトに逆転勝利し、連敗を２で止めた。先発の戸郷翔征投手（２５）は初回に２失点も、その後は５四球と制球に苦しみながら粘り、６回まで０を並べ７勝目。打線は２点を追う２回、リチャード内野手（２６）が得意の神宮で奥川から同点の１１号２ラン。３回、泉口の犠飛で勝ち越した。８回を抑えた大勢が球団新の５０ホールドポイントに到達し、試合を締めたマルティネスは球団タイの４２セーブ目をマーク。２位ＤｅＮＡとの１差をキープした。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―戸郷はよく粘った

「最後のほう、村上の時になんかやっとエンジンかかったかなっていう。最初からあれぐらい大胆にいってくれればいいと思うんだけど」

―戸郷は今後への良いきっかけになれば

「そうだね。丁寧にいこうとしすぎていたと本人言っていたのでね」

―リチャードが特大アーチ

「そうだね。前に飛べば何とかなるんだけど、その後の打席がからっきしだったからね。そういうところは勉強ですよ」

―死球で負傷交代の岸田は

「大丈夫だと思います」

―山口オーナーが今日、来季も阿部監督続投と明言

「そう言っていただいたので、まずは２位を死守するために最後まで頑張りたいなと思います」