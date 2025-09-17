【UEFAチャンピオンズリーグ】レアル・マドリード 2−1 マルセイユ（日本時間9月17日／サンティアゴ・ベルナベウ）

【映像】鼻に「頭突き」をかました瞬間

レアル・マドリード主将のDFダニエル・カルバハルが、マルセイユのGKヘロニモ・ルジに頭突きをかまして一発退場。スペイン・メディアから厳しい指摘が飛んでいる。

レアル・マドリードは日本時間9月17日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ1節でマルセイユと対戦。22分に失点する苦しい展開となったが、28分と81分にFWキリアン・エンバペがいずれもPKを決めて2−1で逆転勝利した。

ベンチスタートだったカルバハルは、負傷したDFトレント・アレクサンダー＝アーノルドに代わって開始5分に交代で右SBに入る。しかし69分、突如として愚行に出てしまう。

自分たちのCKの場面で敵ゴール前にいたカルバハルは、腕が当たったことをキッカケに相手GKルジと口論に。すると、なんと顔面に頭突きをかます。背中越しでの騒動だったため主審は見ていなかったが、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）を経てOFR（オン・フィールド・レビュー）で主審が確認した結果、暴力行為でレッドカードが提示された。

この衝撃的な頭突きレッドカードは、スペイン・メディアもすぐに反応。地元マドリードに本拠を置く『MARCA』紙は、「最も醜い瞬間。なんて馬鹿げた行為だ。カルバハルは新人選手のように相手GKの罠（挑発）にハマった」と厳しく断罪した。

また、同じくマドリード拠点の『AS』紙も、個人採点でチーム最低の「2」を付け、「経験豊富なキャプテンに相応しくないミスを犯した。ルジに向かってヘディングをかまし、チームと試合は危機に瀕した」とこちらも手厳しかった。

さらに、宿敵バルセロナ寄りの『Mundo Deportivo』紙も、「カルバハルは何らかの理由でルジに襲い掛かり、顔を近づけて鼻を軽く殴った。ピッチは大混乱となった。3試合、もしくはさらに長い出場停止になるだろう。2試合になればかなり幸運だ」と批判的だった。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）

