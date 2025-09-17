King & Prince高橋海人似の25歳イケメン美容師が、Number_i・平野紫耀似の29歳イケメンとキンプリのライブ会場を訪れ、ファンが大パニックに。その実際の映像にみちょぱらが驚く一幕があった。

【映像】高橋海人似の25歳イケメン美容師＆平野紫耀似の29歳イケメン（アップあり）

ABEMAにて9月14日に放送された『ななにー 地下ABEMA』#87では、人気企画の第3弾「マスクの下は似ている？ 似ていない？ スターに似過ぎと話題のマスクイケメン＆マスク美女大集合SP」が展開。この中で“高橋海人に似過ぎ”と噂のたかしさん（25歳）が登場した。

たかしさんは普段、東京・渋谷の美容室「DX SHARE SALON」で美容師として働いている。同番組では、過去に“Number_i・平野紫耀に似過ぎ”と話題のマスクイケメン・宮尾さん（29歳）を紹介。２人には面識があり、過去に共にキンプリのコンサート会場に行った際には、300人以上のファンが集まってしまい、現場が大パニックになったという。

ファンに囲まれ警備員も「押さないでください！！」と制止。大混乱の様子がおさめられた実際の映像に香取慎吾は「警備の人いっちゃったじゃん！（笑）」と驚き。ファンたちの黄色い歓声にみちょぱは「ファンたちはいいのこれで？（笑）」とツッコミを入れていた。

（※高橋海人の「高」の正式表記ははしごだか）