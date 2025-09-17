ÂæÏÑ¡¦´ðÎ´»ÔÆâ¤Ë»Ä¤ë¾Õ²ðÀÐÁü ½è¶ø½ä¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼
¡Ê´ðÎ´Ãæ±û¼Ò¡Ë¸¢°Ò¼çµÁÂÎÀ©¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÂæÏÑ³ÆÃÏ¤ÇÅ±µî¤ä°ÜÀß¤ÎÆ°¤¤¬¿Ê¤à¾Õ²ðÀÐ¸µÁíÅý¤ÎÆ¼Áü¡£ËÌÉô¡¦´ðÎ´»Ô¤ÇÌ¤ÂÐ±þ¤ÎÆ¼Áü¤Ï»Ä¤ê1ÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ¼Áü¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÂæÏÑ¹ñºÝÂ¤Á¥´ðÎ´¹©¾ì¤Ï17Æü¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï°ÜÀß¤¹¤ë·×²è¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î½è¶ø¤ò½ä¤ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆâÀ¯Éô¡ÊÆâÌ³¾Ê¡Ë¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»Ô¤Ë¤Ï2023Ç¯¤Ë¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¸¢°Ò¼çµÁÂÎÀ©¤Î¾ÝÄ§¤Ï11ÂÎ¤¢¤Ã¤¿¡£Å±µî¤ä°ÜÀß¤µ¤ì¤º¤Ë»Ä¤ëºÇ¸å¤Î1ÂÎ¤È¤µ¤ì¤ë¾Õ²ðÀÐÁü¤ÏÆ±¹©¾ì¤ÎÆþ¤ê¸ýÏÆ¤Î¹¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢¥í¡¼¥Ö¤òÃå¤Æ¤Ä¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÎ¤Ï¤³¤Î¹¾ì¤Ç¹ñ´ú·ÇÍÈ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤¢¤ë½¾¶È°÷¤Ï¡¢Æ¼Áü¤ÏÀßÃÖ¤«¤é¤¹¤Ç¤Ë¿ô½½Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Å±µî¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢Ì±¿ÊÅÞ¤ÎÄ¥Ç·¹ë»ÔµÄ¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Î»þÂå¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë»ØÆ³¼Ô¤ä°Î¿Í¤òµÇ°¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ËÌá¤·¡¢¹ñ±Ä»ö¶È¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¸úÎ¨Åª¤Ë»È¤¦¤Ù¤¤Ç¡¢Æ¼Áü¤ò·ú¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÌµÂÌ¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¹ñÌ±ÅÞ¤Î´ÚÀ¤ù¨»ÔµÄ¤Ï¡¢¾Õ¤Ï°ÎÂç¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¾Õ¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡ÖÃæ²ÚÌ±¹ñºßÂæÏÑ¡×¡ÊÃæ²ÚÌ±¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Ë¤¢¤ë¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¶¯Ä´¡£ÎòÂå¤ÎÁíÅý¤¬Ç¤´üÃæ¤Ë»Ä¤·¤¿Îò»ËÅªµ°À×¤Ï¸åÀ¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤òÌä¤ï¤ºÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÈ¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë°ÜÀß¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Æ±»ÔÆâ¤Î³Ø¹»¤Ë»Ä¤ë¸¢°Ò¼çµÁÂÎÀ©¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ÔÀ¯ÉÜ¶µ°é½è¤Ï18Ç¯¡¢9¹»¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢3Ç¯Á°¤ËÄöÆâ¾®³Ø¹»¤Î¹¾ì¤ÎÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Õ²ðÀÐÁü¤¬¶ù¤Ë°ÜÀß¤µ¤ì¡¢¶â¿§¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿Â¾¡¢ºòÇ¯¤Ë¤Ï¼·ÅÈ¾®³Ø¹»¤Î¾Õ²ðÀÐÁü¤¬Å±µî¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÂÐ±þ¤¬´°Î»¤·¤¿¡£
ÄöÆâ¾®¤Î²«Àµº«¹»Ä¹¤Ï¡¢¹ñÌ±ÅÞÀ¯¸¢¤¬»ÔÌ±¤òÃÆ°µ¤·¤¿1947Ç¯¤Î2¡¦28»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô°äÂ²¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¾Õ¤Ï°¿Í¤À¤¬¡¢Àï¸åÂæÏÑ¤Ë°Ü½»¤·¤¿³°¾Ê¿Í¤ÎÏ·Ê¼¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÊÌ¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£Îò»Ë¤Î¶ì¤·¤ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ÆÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Ä½ý¤¬Ìþ¤¨¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿Æ¼Áü¤Ï¶µºà¤Ç¤¢¤ê¡¢¶µ»Õ¤¬Îò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¼êÃÊ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ê²¦Ä«üª¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
