「伸びて、ホップ」元日本代表DFも感嘆。神戸エリキの鮮烈ショットに「すっごいシュートだ！」【ACLE】
ヴィッセル神戸は９月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のリーグステージ第１節で、中国の上海海港と浦東フットボール・スタジアムで対戦している。
敵地でのゲームでも、序盤からアグレッシブに戦う神戸は19分、先制に成功する。敵陣の左サイドから仕掛ける流れで、ゴール前で粘った大迫勇也からのパスをボックス手前で受けたエリキが、右足を振り抜く。強烈なシュートをゴール左に突き刺した。
試合を中継する『DAZN』で解説を務める神戸OBの槙野智章氏は「すっごいシュートだ！」と感嘆。元日本代表DFが「伸びて、ホップしてますね」と評する一撃でリードを奪った神戸が、試合を優位に進めている。
そして40分に宮代大聖が加点し、44分に大迫がチーム３点目をゲット。前半だけで３点のリードを得た。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ワンチャンスをモノに。エリキのスーパーミドル弾
