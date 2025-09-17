　17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万4580円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては210.38円安。出来高は2454枚となっている。

　TOPIX先物期近は3122ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は23.83ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44580　　　　　 -30　　　　2454
日経225mini 　　　　　　 44575　　　　　 -35　　　 45526
TOPIX先物 　　　　　　　　3122　　　　　　-3　　　　3677
JPX日経400先物　　　　　 28080　　　　　 -25　　　　 181
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　+2　　　　 122
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース