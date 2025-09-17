日経225先物：17日22時＝30円安、4万4580円
17日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比30円安の4万4580円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万4790.38円に対しては210.38円安。出来高は2454枚となっている。
TOPIX先物期近は3122ポイントと前日比3ポイント安、TOPIXの現物終値比は23.83ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44580 -30 2454
日経225mini 44575 -35 45526
TOPIX先物 3122 -3 3677
JPX日経400先物 28080 -25 181
グロース指数先物 755 +2 122
東証REIT指数先物 売買不成立
