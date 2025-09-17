クレーン車が自転車はね男性死亡 逮捕の男“ひき逃げ”容疑も捜査 現場では過去にも死亡事故 札幌市
９月１６日、札幌市白石区の交差点で自転車に乗っていた男性がクレーン車にはねられ死亡する事故がありました。
警察はクレーン車を運転していた札幌市白石区の会社員の男を過失運転致死の疑いで逮捕しました。
事故現場に手向けられた飲み物やパン。
１６日にこの場所で悲惨な事故が起きました。
事故があったのは札幌市白石区東米里の交差点です。
１６日午後３時半ごろ、通行人から「自転車がぐちゃぐちゃになっている。車が現場にいない」と警察に通報がありました。
この事故で警察は、クレーン車を運転していた札幌市白石区の会社員・開米良二容疑者６５歳を過失運転致死の疑いで逮捕しました。
この現場では３年前も交差点を左折しようとしたトラックが自転車を巻き込む事故があり、自転車に乗っていた男子高校生が死亡しました。
事故があった現場は道央道のそばで、非常に交通量の多い道道上の交差点です。
町内会の男性はこの交差点での事故を防止するため改善を求めます。
（記者）「この辺で事故はいままで何件？」
（東米里町内会 千本金屋会長）「４件です。この辺というよりもこの位置です。改善をしてもらうためには交差点の白線を引いてもらう、巻き込み防止用のガードレールを設置してほしい」
過去に死亡事故があった場所で発生した１６日の事故。
警察は開米容疑者について、ひき逃げの疑いも視野に捜査しています。