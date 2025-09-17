アニメーション映画の細田守監督・最新作『果てしなきスカーレット』（11月21日公開予定）の新たな声優キャストとして、声優の宮野真守さん、津田健次郎さん、羽佐間道夫さん、古川登志夫さんが発表されました。

映画は、父を殺された王女・スカーレットが復讐（ふくしゅう）の旅に出る物語。芦田愛菜さんが、中世の王女・スカーレットを演じ、岡田将生さんが、旅をともにする現代の日本人看護師・聖（ひじり）を演じます。

映画は、第82回ベネチア国際映画祭「アウト・オブ・コンペティション部門」をはじめ、第50回トロント国際映画祭「スペシャル・プレゼンテーション部門」や、第63回ニューヨーク映画祭「スポットライト部門」へと選出され、反響を呼びました。

宮野さんと津田さんは、スカーレットが「死者の国」で見た夢の中に出てくる、謎に包まれた痩せこけた墓掘り人を演じます。

そして、細田作品初参加となる羽佐間さんは、スカーレットと聖に救いの手を差し伸べる、懐の広いキャラバンのリーダー・年寄りの長の声を務め、同じく細田作品初参加となる古川さんはスカーレットが目指す“見果てぬ場所”について話す、ミステリアスな宿の主人の声を務めます。