穿くだけ → 即スタイルアップ！【大人のハニーズ】40・50代のサマ見え♡「主役級スカート」

そろそろ秋らしいコーデを意識したい時期。【ハニーズ】の一部店舗でも買えるブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】からは、シーズンムードを盛り上げつつスタイルアップも狙えるスカートが登場しました。ふわふわと毛足の長いフェザー素材が華やかで、大人コーデの主役になってくれそう。上品なカラーが揃っているので、ぜひワードローブに迎えて。

一点投入でコーデが華やぐ！ ラメ入りのフェザースカート

【GLACIER lusso】「フェザーナロースカート」\5,980（税込）

キラキラとした繊細なラメが、上品なムードを演出。毛足の長いふわふわのフェザー素材も、華やかなアクセントに。公式サイトによると「スタイルアップが期待できるシンプルなストレートシルエット」とのことで、脚をスラリと美しく見せてくれそうです。ライトグレーとスミクロの2色展開で、ミドル世代のコーデにも取り入れやすい。

モノトーンで統一したシックな大人コーデ

こちらはシックなスミクロながら、ふんわりとした素材感が華やぎを与えてくれます。写真のようにコンパクトなトップスを合わせるだけで、主役級スカートが引き立ちワンツーコーデもサマ見え。上品な小物やアクセサリーを添えれば、大人に似合う洗練コーデが完成します。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

