北山宏光さん（40）が主演する長編実写ゲーム『AKIBA LOST』のメインビジュアルが17日に公開されました。さらに、北山さんと共に作品を盛り上げるメインキャストもコメントをよせました。

『AKIBA LOST』は、日本テレビ、日テレ アックスオン、イザナギゲームズの業界を超えた制作チームが手がけたサスペンスゲーム。未解決事件をテーマにした新作ゲームの開発発表を機に、不可解な失踪事件が起こり始め、プレーヤーは、主人公と6人の女性キャラクターを切り替え（ザッピング）しながらストーリーの真相に迫っていきます。

北山さんは、かつて“天才クリエイター”と呼ばれた主人公・新城大輝を演じます。作品について「今回僕自身がゲームになる事もそうですが、イザナギゲームズさんたちゲーム業界の方々と一緒にお仕事する事自体が僕の中で挑戦であり、チームで作ったものが国境を超えて世界に届けられる事をとても嬉しく思っています」とコメントしています。

そして、6人の女性キャラクターを松村沙友理さん、田辺桃子さん、宇垣美里さん、AKB48の小栗有以さん、大原梓さん、East Of EdenのMINAさんが演じます。

新城の妹で、秋葉原のメイドカフェの店長・新城葵を演じる松村さんは、「元々、大好きだったアニメやゲームの世界で昔から思っていた"二次元の住人になりたい"という夢が叶えられてとても嬉しいです。日本が誇るカルチャーをアキバの街からお届けします」と作品参加への意気込みを明かしました。

小箱のライブハウスを中心に秋葉原で活動している地下アイドルの長門ここねを演じる小栗さんは、「今回ゲームとテレビを越境して新しい挑戦をするプロジェクトに関わる事が出来て凄く光栄に思います！ 私自身も、変わりゆく時代の変化を感じながら新しい事に挑戦をしつづける事の大切さを身をもって実感しているからこそ表現者として新たなエンタメ領域に挑戦できることにワクワクとドキドキを感じています」とコメントしています。