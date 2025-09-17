Image: 小暮ひさのり

便利さと手軽さは紙一重。

先日公開されたiPhoneの基本ソフトウェア「iOS 26」では、スクリーンショット（スクショ）のお作法が変わりました。

従来はスクショを撮影すると、すぐにその画像は「写真」に保存されましたが、iOS 26ではトップ画像のようなプレビューが表示され、マークアップでの描画やApple Intelligenceでの検索などが利用できます。

ここからスクショを保存するには右上のチェックマークをタップしないとダメ。面倒じゃない？これって。

なので、昔のスクショに戻す方法をどうぞ。

Image: 小暮ひさのり

「設定」→「一般」→「画面の取り込み」→「スクリーンプレビュー」をオフ

この手順で過去のスクショ（左下に小さなサムネールで表示）が帰ってきます。

ビジュアルインテリジェンスで検索したい場合は、サムネールが消える前にそちらをタップすればいいので、スクショ多用派はこの方式がベストじゃないですか？ ぜひお試しください。

この他にもSafariのボタン見にくくね？という声も聞こえていたので…

iOS 26のSafari、ボタン見づらすぎ！ → 変更できました

用意しておきました。お納めください。

Source: Apple