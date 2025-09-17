iOS 26のスクショが使いにくい！ 元に戻す方法を見つけました
便利さと手軽さは紙一重。
先日公開されたiPhoneの基本ソフトウェア「iOS 26」では、スクリーンショット（スクショ）のお作法が変わりました。
従来はスクショを撮影すると、すぐにその画像は「写真」に保存されましたが、iOS 26ではトップ画像のようなプレビューが表示され、マークアップでの描画やApple Intelligenceでの検索などが利用できます。
ここからスクショを保存するには右上のチェックマークをタップしないとダメ。面倒じゃない？これって。
なので、昔のスクショに戻す方法をどうぞ。
「設定」→「一般」→「画面の取り込み」→「スクリーンプレビュー」をオフ
この手順で過去のスクショ（左下に小さなサムネールで表示）が帰ってきます。
ビジュアルインテリジェンスで検索したい場合は、サムネールが消える前にそちらをタップすればいいので、スクショ多用派はこの方式がベストじゃないですか？ ぜひお試しください。
この他にもSafariのボタン見にくくね？という声も聞こえていたので…
iOS 26のSafari、ボタン見づらすぎ！ → 変更できました
用意しておきました。お納めください。
Source: Apple