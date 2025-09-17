20日にU等々力で行われるサッカーJ1の“多摩川クラシコ”に向け、川崎FのDFファンウェルメスケルケン際（31）とFC東京のMF遠藤渓太（27）が17日、川崎Fのクラブハウスで合同会見に臨んだ。

いずれも加入2年目でファンウェルメスケルケンは「クラシコというだけあって、スタジアムの雰囲気は素晴らしい。負けてはいけない感覚」と強調。対戦4連敗中のFC東京は最近3試合で0―3の完敗が続き、遠藤は「ふがいない。1点を取ると展開も変わる。先に取れるように」と先手必勝を誓った。

オランダで長くプレーしていたファンウェルメスケルケンはドイツ2部マクデブルクの練習に参加し、練習試合で対戦した同2部ブラウンシュワイクに在籍していた遠藤とマッチアップ。当時マクデブルクでプレーしていた川崎FのMF伊藤達哉（28）を含めて親交を深めたという。

遠藤は「去年も（クラシコで）際君とマッチアップして、その時点で凄い運命と思っていた。（今年から）伊藤達哉選手も来て、仲が良かった3人が対戦相手になるのは面白い」と感慨深げ。その上で「球際に強く、突破するのが難しい」とファンウェルメスケルケンを称え、川崎Fの右サイドバックも「一瞬でパッと出るスピードが素晴らしい。力強いのでディフェンスをしていても簡単に（ボールを）取れない。周りも使えるし、緩急を使ってやってくるので守備しづらい。一番嫌なウインガーの1人」と遠藤を警戒した。

2人が勝負のポイントに挙げたのが共通の友人である伊藤の存在だ。ここまで公式戦6試合連続得点中と絶好調で、ファンウェルメスケルケンは「手がつけられない」と称賛。「この試合は（伊藤と遠藤の）どっちが点を決めるかで決まってくると思う。達哉（伊藤）のサポートをして渓太（遠藤）に点を取らせないように頑張りたい」と訴えた。

一方の遠藤も「彼（伊藤）が点を取るか取らないかで、いろいろ変わってくると思う。うちとしては取らせいように」と強調。「こっちにも長友、室屋がいるので。ドリブラーが大好物なDF。見る上では（伊藤と）面白いマッチアップになる」とキーマン封じに期待した。

。