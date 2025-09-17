「Grand-Brand-New」リリースを発表！Prince Release Party!!〜30th Anniv.〜
「timelesz project」への参加で注目を集めたアーティスト・前田大翔(まえだ たいしょう)が、自身の30歳の誕生日を記念した単独公演『Prince Release Party!!〜30th Anniv.〜』を2025年9月15日(月・祝)、東京・恵比寿The Garden Hallにて開催。
「timelesz project」への参加で注目を集めたアーティスト・前田大翔(まえだ たいしょう)が、自身の30歳の誕生日を記念した単独公演『Prince Release Party!!〜30th Anniv.〜』を2025年9月15日(月・祝)、東京・恵比寿The Garden Hallにて開催しました。
公演内にて、自身初の配信リリースとなるEP『Grand-Brand-New』を2025年9月16日(火)よりデジタルリリースすることを発表しました。
■圧巻の演出とファン参加型の構成
ステージはダンジョンゲームをモチーフにした構成で進行し、ファンがペンライトやうちわで参加しながら“お城の大広間”を目指すストーリー仕立てで展開。
ローブ姿の人物が現れ、ローブを脱ぎ捨てた瞬間に正体が前田大翔であるとわかると、会場は驚きと歓声に包まれました。
1曲目に披露した新曲「Love is a maze」では、キレのある妖艶な腰振りダンスで観客を魅了。
ステージ序盤ではファンから贈られたバルーンが彩る幻想的なステージで「SHOW TIME〜You are the only Princess〜」を披露しました。
トークコーナーでは、「前田大翔の今日だからこそやりたい30のわがまま」と題し、バースデーならではの企画を実施。
その中で、初の配信リリースEP『Grand-Brand-New』が2025年9月16日(火)より配信開始となることをサプライズ発表。
ファンからはあたたかい拍手と祝福の声が送られました。
■EP『Grand-Brand-New』詳細
「アイドルとしての新たなスタート」をテーマに、前田のこれまでとこれからをつなぐ全6曲を収録。
配信日：2025年9月16日(火)より各種音楽配信サービスにて配信中
(iTunes / Spotify / Amazon Music / LINE MUSIC 他)
【収録曲】
1.両想いEver Love
2.君と唄うメロディ
3.Grand-Brand-New
4.SHOW TIME〜You are the only Princess〜
5.Don’t leave my side
6.Sweet Moon
