「Grand-Brand-New」リリースを発表！Prince Release Party!!〜30th Anniv.〜

「timelesz project」への参加で注目を集めたアーティスト・前田大翔(まえだ たいしょう)が、自身の30歳の誕生日を記念した単独公演『Prince Release Party!!〜30th Anniv.〜』を2025年9月15日(月・祝)、東京・恵比寿The Garden Hallにて開催しました。

公演内にて、自身初の配信リリースとなるEP『Grand-Brand-New』を2025年9月16日(火)よりデジタルリリースすることを発表しました。

■圧巻の演出とファン参加型の構成

ステージはダンジョンゲームをモチーフにした構成で進行し、ファンがペンライトやうちわで参加しながら“お城の大広間”を目指すストーリー仕立てで展開。

ローブ姿の人物が現れ、ローブを脱ぎ捨てた瞬間に正体が前田大翔であるとわかると、会場は驚きと歓声に包まれました。

1曲目に披露した新曲「Love is a maze」では、キレのある妖艶な腰振りダンスで観客を魅了。

ステージ序盤ではファンから贈られたバルーンが彩る幻想的なステージで「SHOW TIME〜You are the only Princess〜」を披露しました。

トークコーナーでは、「前田大翔の今日だからこそやりたい30のわがまま」と題し、バースデーならではの企画を実施。

その中で、初の配信リリースEP『Grand-Brand-New』が2025年9月16日(火)より配信開始となることをサプライズ発表。

ファンからはあたたかい拍手と祝福の声が送られました。

■EP『Grand-Brand-New』詳細

「アイドルとしての新たなスタート」をテーマに、前田のこれまでとこれからをつなぐ全6曲を収録。

配信日：2025年9月16日(火)より各種音楽配信サービスにて配信中

(iTunes / Spotify / Amazon Music / LINE MUSIC 他)

【収録曲】

1.両想いEver Love

2.君と唄うメロディ

3.Grand-Brand-New

4.SHOW TIME〜You are the only Princess〜

5.Don’t leave my side

6.Sweet Moon

