高額美容機器に頼らない美容手技を学ぶ ！I.S.E.「筋膜美容整体スクール」

I.S.E.は、独自の筋膜リリースメソッド「DTMR(R)」をベースにして新たに開発された「筋膜美容整体」を学べる「筋膜美容整体スクール」を、2025年9月より福岡で開講。

美容業界での独立・開業を目指す女性、セカンドキャリアを模索する女性の支援を掲げる本スクールは、美容と医療の知見を融合させた独自のメソッドで、セラピストが自信を持って生涯現役で活躍できるスキルを提供します。

■「筋膜美容整体スクール」の特徴

(1)他にはない「美容以上医療未満」の独自技術「筋膜美容整体」が学べる唯一のスクール

本スクールの最大の特徴は、高額な美容機器に一切依存せず、オールハンドの独自技術「DTMR(R)」を使った「筋膜美容整体」の技術を習得できる唯一のスクールであることです。

一般的なエステスクールが美容機器に依存しがちな点や、医療従事者向けの筋膜セミナーが医療分野に特化している点とは異なり、当スクールは美容と医療の知見を融合させた「美容以上医療未満」の確かな技術力を提供します。

海外の最新論文も取り入れた最先端の筋膜理論と、約20年にわたる実践から生まれた他スクールでは学べない独自の評価法により、業界でもトップクラスのメソッドを習得できます。

これにより、小顔ケアから、骨盤矯正、筋膜美容痩身、筋膜バストケアなど、お客様の幅広い悩みに対応できる包括的な美容メニューを提供できるようになります。

また、施術者の身体的な負担も少ない技術であるため、体力のない小さな女性でも習得でき、体を痛めることなく生涯現役として活躍することが可能です。

(2)女性の自立・セカンドキャリア構築を強力に支援

女性の自立支援に特化し、特に30〜50代女性のセカンドキャリア形成を積極的にサポートしています。

美容業界に限らずさまざまな経験を持つ女性が新たなキャリアを築けるよう、解剖学から接客ノウハウ、さらには少額での開業準備(スモールスタート)に至るまで、実践的なカリキュラムを用意しています。

(3)20年の指導実績が証明する確かな教育力で、生涯使える技術を習得

指導実績約20年。

全国に卒業生を輩出し、現役で施術を行う講師陣による直接指導と体系的なカリキュラムで、未経験者でも真のプロフェッショナルへと育て上げる確かな教育力があります。

ベテラン講師が少人数制で丁寧に指導するため、一人ひとりの理解度に合わせて実践的な技術と理論をバランスよく学習でき、最短5日で技術習得が可能です。

これは、ただ流行を追うのではなく、「職人を育てる」という理念に基づき、生涯現役で活躍できる本質的な技術を伝授するためです。

■女性の自立と自由な働き方を叶える卒業後のキャリア支援

このスクールは、卒業後の女性の自立と自由な働き方を強力に支援するため、多様なキャリア選択肢と充実したフォローアップ体制を整えています。

(1)業務委託契約の機会提供

福岡や沖縄など特定の地域では、スクールで習得した技術を活かして業務委託セラピストとして活動できる機会を提供し、一人での独立に不安がある場合でも、サポートし合いながら働くことが可能です。

これにより、不安なく「スモールスタート」でキャリアを始めることができます。

(2)シェアサロンの活用支援

初期投資を抑えて開業したい方向けに、シェアサロンの活用方法なども含め、実践的な支援を行います。

(3)独立開業支援

低価格での開業をサポートし、技術習得だけでなく、集客や経営ノウハウについても学べる環境です。

実際に、スクール卒業後に自宅サロンを開業した事例も多数あります。

脱毛サロン勤務で手を痛めたシングルマザーが沖縄で独立した事例や、53歳で自宅サロンを開業し人気モデルの施術を担当した事例など、多様な背景を持つ卒業生が活躍しています。

(4)卒後フォローアップ・セミナー

ちょっとした疑問もすぐに聞けるオンライン環境を整備し、また卒業後もお客様の要望に応えられる最新の手技を学ぶ卒後セミナーも充実しています。

また、同じ技術を学んだ仲間たちとの交流の場もあり、卒業後も安心して技術と知識を深められます。

■スクール概要

(1)体験セミナー「はじめての筋膜美容整体」

開講日：2025年9月18日(木)10:00〜13:00

場所 ：福岡市南区

受講料：3,300円(税込)

開講日：2025年10月18日(土)18:00〜21:00

場所 ：福岡市南区

受講料：3,300円(税込)

開講日：2025年10月20日(月)10:00〜13:00

場所 ：福岡市南区

受講料：3,300円(税込)

(2)短期集中スクール

開講期間： 2025年9月より随時(4ヶ月)

場所 ： 福岡市南区

※(1)(2)ともに、講師は株式会社 I.S.E. 代表・廣瀬 寛始、もしくは株式会社ブロッサム代表・育乳専門家Kie(キエ)が務めます。

