か、か、かんわいいぃぃぃ♡【ガチャ】全コンプしたくなる！「食品ガチャ」
見つけるとついつい回してしまう【ガチャ】。大人の趣味としてハマっている方も多いのではないでしょうか。今回は、小さいのに本物クオリティの「食品ガチャ」をピックアップ。マニア激推しのガチャをセレクトしました。
全種類ほしい「バニラヨーグルト ミニチャーム」
ガチャマニアの@gnm.aoさんが「コンプ買わせていただきました」と大興奮のこちらは、大人気ヨーグルト「バニラヨーグルト」シリーズのミニチャーム。定番のバニラヨーグルトのほか、「バニラヨーグルト 福岡あまおう苺」や「のむバニラヨーグルト」「ひょこっとるなたんマスコット」など全5種類がラインアップ。どれが出ても可愛いので、コンプボックスを購入するのも納得です。ヨーグルトのチャームには日本ルナの公式キャラクター「るなたん」がついていて、かわいさ倍増。1回\300（税込）で回せます。
コンプしたい！「カゴ入り！ 市場のおさかなマスコット」
@gnm.aoさんが「大満足すぎる！」と激推しするこちらは、市場で売られているおさかなをモチーフにしたボールチェーン付きのマスコット。カゴに入った伊勢海老・サクラマス・クロダイなどどれもリアルで、カゴの中には氷も入っているというこだわりの1品。同じサイズのカゴは重ねて置くこともできるそう。サバの一夜干し・イカの丸干しといった変わり種もそろっています。全5種類で、お値段は1回\300（税込）。バッグやポーチにつけるのはもちろん、並べて飾っておくのも良さそうです。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では@gnm.ao様のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Yuri.A