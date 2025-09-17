東京世界陸上第5日

陸上の世界選手権東京大会第5日が17日、国立競技場で行われた。男子200メートル予選5組で、ブライアン・レベル（ジャマイカ）が19秒84（向かい風0.1メートル）で1着。終盤流しての好タイムに、ネットで衝撃が広がった。

17歳の超新星、ガウト・ガウト（オーストラリア）の世界陸上デビューに注目が集まった予選5組。主役は21歳のレベルだった。

序盤から快調にピッチを刻んでリードを奪うと、最後の数十メートルはスピードを緩める余裕を見せて1着。19秒84は、4組で駆けた4連覇を狙うライルズ（米国）の19秒99を上回り、全体トップで18日の準決勝に進出した。

衝撃のレースぶりにXでは、「流して19秒84！？？？？？？！！？！」「あんだけ流して19秒84とか余裕ありすぎる。まさにレベルが違う」「圧倒的な走りで直線では流しまくって19秒84」「ジャマイカのレベルすげぇ！ 2つの意味でね」などの声が上がった。

今大会の男子100メートルはセビルが金、トンプソンが銀でジャマイカのワンツー。200メートルではレベルが一気に有力候補に躍り出た。



（THE ANSWER編集部）