「熱いもの食べるの好き」橋本環奈、“飲みに行ったら必ず食べるおつまみ”は？

女優の橋本環奈（26歳）が、9月17日に放送された情報番組「おはよう朝日です」（朝日放送）に出演。“飲みに行ったら必ず食べるおつまみ”について語った。



橋本はこの日、映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」の宣伝を兼ねて、眞栄田郷敦と共に番組のインタビューに対応。関西の番組ということで、関西に来たときには欠かせない“関西グルメ”について質問を受ける。



これに橋本は「串カツ食べたくなったりとか、お好み焼き行こうよ、みたいなことはありますかね。だいたいは（関西に）来たら、朝ドラ（おむすび）のスタッフさんたちと飲みに行こうかってなっちゃうんで。なんかお店がっていうよりも。よく会ってます」と語る。



また、「飲みに行ったら必ず食べるおつまみは？」と聞かれると、橋本は「なんだろう（笑）。必ず…」と少し考えたあと、「おでんがあったら必ず頼みます。夏でも。ほんとに夏に汗かきたくて。熱いもの食べるの好きなんですよ」と語った。