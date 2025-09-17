サバイバルホラーゲーム「バイオハザード」シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム（BIOHAZARD requiem）』のNintendo Switch 2版リリースが発表された。発売日は、PlayStation5、Xbox Series X|S、PC（Steam）と同日の2026年2月27日（金）。そして『バイオハザード7 レジデント イービル』と『バイオハザード ヴィレッジ』のNintendo Switch 2版も発表された。

最新トレーラーで『バイオハザード レクイエム』のさらなるゲーム内容が明らかに

「バイオハザード」シリーズ第9作目となる『バイオハザード レクイエム』は、シリーズ因縁の街であるラクーンシティを舞台とし、一人称視点と三人称視点をリアルタイムに切り換え可能なゲームプレイが特徴となっている。

これまで同作の対応プラットフォームはPlayStation5、Xbox Series X|S、PC（Steam）とされていたが、新たにNintendo Switch 2版も発売されることとなった。発表と同時に公開された最新トレーラーでは、事件捜査の模様や、主人公グレース・アッシュクロフトの過去など、さらなるゲーム内容が明らかにされている。

『BIOHAZARD requiem』 2nd Trailer：

https://youtu.be/8iNiwiq839M



『バイオハザード7 レジデント イービル』『バイオハザード ヴィレッジ』もNintendo Switch 2に登場

シリーズの7作目にあたる『バイオハザード7 レジデント イービル』と、シリーズの8作目にあたる『バイオハザード ヴィレッジ』も、Nintendo Switch 2版リリースが発表された。いずれも、『バイオハザード レクイエム』発売日である2026年2月27日（金）に発売予定だ。

『バイオハザード7 レジデント イービル』は、恐怖への原点回帰をうたい、新主人公イーサン・ウィンターズと、シリーズ初となる一人称視点を採用したタイトル。イーサンは戦闘のプロではなく、単なる一般人に過ぎない。我々と同じ、等身大の人物が異常な事件へと巻き込まれていく様子は、「シリーズ最恐」と言われるレベルの恐怖を生み出している。

『バイオハザード ヴィレッジ』は『バイオハザード7 レジデント イービル』の直接的な続編として作られており、主人公も引き続きイーサン・ウィンターズが務めている。舞台は「邸」から「村全体」へとスケールアップ。舞台が広くなっただけでなく、盛り込まれた「恐怖」の種類も多彩で、『バイオハザード7 レジデント イービル』とは異なるホラーを体験できるタイトルだ。

なお、『バイオハザード7 レジデント イービル』は「ゴールドエディション グロテスク Ver.」として、『バイオハザード ヴィレッジ』は「Z Version ゴールドエディション」として発売される。いずれも追加コンテンツがすべて収録されているとともに、恐怖表現も極限まで追求されたCEROレーティング「Z」該当のバージョンとなっている。

