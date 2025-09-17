『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』のNintendo Switch 2版、Xbox Series X|S版、Windows版の発売日が2026年1月22日（木）に決定した。既に発売済みのPlayStation5、PC（Steam、Epic Games Store）から、プレイ環境の幅が大きく広がることとなる。

なお、『ファイナルファンタジーVII リメイク』シリーズは三部作となるが、シリーズ完結までマルチプラットフォームで展開することも併せて発表された。

巨大な階層都市ミッドガルを舞台に描かれるシリーズ第一作『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』

「ファイナルファンタジーVII リメイク」シリーズは、1997年に発売されたRPG『ファイナルファンタジーVII』を現代の技術でリメイクしたRPGだ。リメイクにあたって、『ファイナルファンタジーVII』の壮大な物語を三部作で描くことが予定されており、『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』はその一作目となる。

同作の舞台となるのは、巨大な階層都市ミッドガル。元ソルジャーのクラウドの物語と、その物語の裏側で密命を帯びたシノビの少女、ユフィの物語が収録されている。

Nintendo Switch 2パッケージ版には『マジック：ザ・ギャザリング──FINAL FANTASY』のパックが付属

同作のNintendo Switch 2パッケージ版には、初回封入特典として『マジック：ザ・ギャザリング──FINAL FANTASY』のプレイ・ブースター1パックが付属する。パックにはカードがランダムに14枚収録。初回封入特典つきは数量限定とのことなので、確実に手に入れたい人は早めに予約しておこう。

（c）2025 Wizards

（c）SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN： TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION：（c） YOSHITAKA AMANO

(執筆者: ガジェ通ゲーム班)