GSE出展！Tokyo Game Show 2025

Tokyo Game Show 2025

開催日 ：2025年9月25日(木)から9月28日(日)まで

開催時間 ：【ビジネスディ】

9月25日(木) 10:00-17:00

9月26日(金) 10:00-17:00

【一般公開日】

9月27日(土) 9:30-17:00

9月28日(日) 9:30-16:30

所在地 ：千葉市 幕張メッセ

ブース所在地：ホール2-C08

Game Source Entertainment(GSE)は、「Tokyo Game Show 2025」への出展を発表。

このイベントは2025年9月25日から28日までの4日間、幕張メッセ国際展示場で開催されます。

GSEはホール2・C08ブースに出展！

また、今回の出展にあわせて、Nintendo e-ShopおよびPlayStation Storeにて期間限定割引キャンペーンも実施します。

今回のGSEブースは、【《ラタタン》】【《星砂島物語》】【《Sniper Elite: Resistance》＆インディーズゲームエリア】の3つのエリアに分かれています。

各エリアではゲーム試遊やチェックインポイントの設置に加え、現地イベントも多数用意。

ミッションを達成した方には限定グッズもプレゼントされます。

《ラタタン》

『ラタタン』がTGSに登場！

横スクロールのリズムローグライクアクション『ラタタン』は、リズムコマンドを駆使し、コブンたちと仲間と共に敵を打ち倒して進んでいくゲームです。

開発には、『パタポン』のクリエイター・小谷浩之が携わっています。

TGS会場では、アーリーアクセス版をいち早く体験できる試遊台を用意！

さらに、大きなコブンと一緒に写真が撮れるフォトスポットや、来場者限定の豪華配布物も用意されています。

【配布物】

・ラタタンピン(試遊後／ランダムで1種)

・リズムコマンドうちわ

ぜひTGSの会場で『ラタタン』を体験してください！

《星砂島物語》

《星砂島物語》は、癒し系のDIY田園シミュレーションゲームです。

プレイヤーは島で自由に自分だけの温かい家を作り、都会の喧騒から離れたスローライフを楽しむことができます。

《星砂島物語》のNPCたちは単なる背景ではなく、島での生活の一部となります。

彼らは成長し、変化し、そしてふとした瞬間にあなたの心に入り込むことでしょう。

この島では、誰もが物語を持ち、すべての時間が大切な思い出として刻まれます。

そして、あなた自身の物語がここから始まります。

「東京ゲームショウ2025」へようこそ！あなたの田園ファンタジーの新しい旅を、ぜひ体験してください！

《Sniper Elite: Resistance》とインディーズゲームエリア

このエリアでは人気シューティングゲームシリーズの最新作《Sniper Elite: Resistance》と《電車アタック》、《Duskfade》、《清宮物語》、《TEVI》の4つの注目インディーズゲームを体験できます。

5本の優秀最新作を一気に早期体験し、ゲームの魅力を楽しもう！

サードパーソン・シューティングゲーム ― 《Sniper Elite: Resistance》

本作コーナーでは、ゲーム体験エリアに加え、チェックインポイントも設置。

歴代《Sniper Elite》シリーズの歴史も見ることができます。

新たな主人公とともにミッションを遂行し、一触即発の軍事情勢下でレジスタンスとなって戦います。

プレイヤーは占領下のフランスに潜入し、レジスタンスと共闘。

最終目的は、ナチス軍の新型兵器開発を阻止することです。

ハイペース3Dアクションゲーム ― 《電車アタック》

舞台は近未来の日本。

大災害によって社会は分断され、富裕層は浄化ドームの中で暮らし、残された庶民は崩壊した郊外で生きるしかない。

ゲームの中でプレイヤーは新入電車アタッカーとして、オーリー、キックフリップ、グラインドなどのトリックでギャングと邪悪な巨大企業を対抗し、自分の電車世界広げましょう。

3Dアクションアドベンチャーゲーム ― 《Duskfade》

《Duskfade》はクラシック3Dアクションプラットフォームゲームを参考しつつ、製作されたアドベンチャーゲーム。

主人公のジリアンは妹を助けるため、時間を設計する者たちが編み出した壮大な世界に探検する。

幻想的な森、深い不思議な海の王国、眩しい砂漠、そして雲の上の道などの世界で、個性豊かな仲間たちと共に、忘れられた敵と戦いましょう！

ファンタジー農業シミュレーションゲーム ― 《清宮物語》

プレイヤーは妖狐一族の一員として、妹の「狐穂(こほ)」と人里離れた、静かな隠れ島 ― 清宮に暮らしに行く。

プレイヤーは妖怪の変身の力を使って宿を管理や農場を経営し、島の発展のため貢献する。

町の住民たちの願いに耳を傾け、彼らを助けましょう。

さまざまなお祭りやミニゲームにも参加して、魔法に満ちたコミュニティに溶け込みましょう。

この魔法に満ちた村で、島に隠された秘密を解き明かそう！

メトロイドヴァニア2D アクションアドベンチャーゲーム ― 《TEVI》

太古の昔、ある強大な文明が機械に命を吹き込む魔法技術を用いていました。

そして、魔法と技術の融合により、このカラフルでミステリアスなファンタジーの世界が誕生したのです。

プレイヤーは、ストーリーのヒロインで自称天才エンジニアの「テビィ」を操作して、広大なアズ大陸を旅しながら、仲間のセリアとセーブルと出会い、謎の鍵「ギア」を発見すべく5つの主要都市を駆け巡り、さまざまな難易度のボス戦をクリアしましょう！

※以上の試遊体験活動はイベント当時の状況によって、整理卷を配布する場合があります。

※以上記載されたイベントの主催はGame Source Entertainment、イベントに関する最終的な解釈権は、同社に帰属します。

