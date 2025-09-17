ジミー選手を迎えたトークセッションも！KIPRUN特別イベント

2025年9月15日(月・祝)、東京・代々木のデカトロンディストリビューションジャポン オフィスショールームにて、前日の男子10,000mで劇的なレースを制し金メダルを獲得した、フランス代表ランナーで、KIPRUN契約アスリートのジミー・グレシエ選手を招き、特別イベントが開催されました。

KIPRUN特別イベント

・日時：2025年9月15日(月・祝) 午後2時〜午後4時30分

・会場：デカトロンディストリビューションジャポン オフィスショールーム

渋谷区千駄ケ谷5-21-12 S-Front代々木 3F

2025年9月15日(月・祝)、東京・代々木のデカトロンディストリビューションジャポン オフィスショールームにて、前日の男子10,000mで劇的なレースを制し金メダルを獲得した、フランス代表ランナーで、KIPRUN契約アスリートのジミー・グレシエ選手を招き、特別イベントを開催しました。

イベントには、KIPRUNがサポートする関東学院大学陸上競技部の選手をはじめ、メディア関係者やインフルエンサーなど総勢50名が参加。

ブランドプレゼンテーションやKIPRUN最新シューズの試し履き体験に加え、ジミー選手を迎えたトークセッションも行われ、会場は大いに盛り上がりました。

とりわけ、前日にフランス人として初めて男子10,000mを制し、歴史的な金メダルを獲得したジミー選手の声を直接聞けたことは、参加者にとってこの上なく貴重な機会となりました。

トークセッションでは、偉大な快挙を称える拍手に包まれながら、金メダルを勝ち取った心境やレースに挑む姿勢、戦略について率直に語っていただきました。

特に、国際舞台で最高のパフォーマンスを発揮するための準備や、ファンとの距離の近さは強く印象に残り、日本のランニングコミュニティに新たな熱気をもたらしました。

ジミー選手は、「金メダルを手にできたことを本当にうれしく思う。

正直、誰も僕が優勝すると予想していなかっただろうが、表彰台を狙えば必ずチャンスはあると信じていた。

2位との差はごくわずかで、運も味方してくれたと思う。

ただ、レースの展開は最後まで自分の読み通りだった。

ラスト200mで誰も仕掛けてこなかった瞬間、“勝負を決めるのは今だ”と確信した」と振り返りました。

また、2025年8月に行われた3,000mでの優勝が大きな自信につながったと振り返り、「日本のランナーの皆さんと直接触れ合えたこのイベントは、本当に特別な体験でした。

KIPRUNは、自分の競技を支えるだけでなく、その先の新たな挑戦も後押ししてくれる存在です。

次のオリンピックでは10,000m、あるいはマラソンにも挑戦したい。

そして目前に迫る5,000mでも最高の状態で臨みます。」と力強く抱負を語りました。

今後もKIPRUNチームは、トップアスリートとの連携を通じて、すべてのランナーに革新と情熱に満ちた体験を届けていきます。

【ジミー・グレシエ選手2025年戦績ハイライト】

・6月20日、パリ ダイヤモンドリーグにおいて、5,000mで12分51秒59をマークし、フランス新記録を樹立。

4位でフィニッシュしながら、世界トップレベルとの競り合いで大きな注目を集める。

・2月14日、室内5,000mで 12分54秒92(ヨーロッパ記録・フランス記録)を記録。

・3月16日、5,000mロードで 12分57秒 をマークし、ヨーロッパ記録を更新。

・4月12日、欧州ロードランニング選手権(ハーフマラソン)で金メダルを獲得。

・8月28日、チューリッヒダイヤモンドリーグにおいて、3,000mで7分36秒78で優勝。

・9月14日、世界陸上において、10,000mで28分55秒77で優勝。

【製品紹介】

トークセッションのあとKIPRUNのランニングシューズのトライアルを実施。

参加者には、ジミー選手がトレーニングで愛用しているKD900X2が人気でした。

ランニングシューズ カーボンプレート搭載 KD900X LD+

価格：34,900円(税込)

KD900X2 - ロードレース シューズ カーボンプレート搭載 メンズ

価格：21,900円(税込)

ランニング レディース シューズ カーボンプレート搭載 KD900X.2

価格：21,900円(税込)

