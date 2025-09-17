◇「TREASURE BOXING PROMOTION 9」 プロボクシング日本ミドル級最強挑戦者決定戦 竹迫司登（ワールドスポーツ）《8回戦》細川チャーリー忍（金子）（2025年9月17日 東京・後楽園ホール）

元日本、東洋太平洋ミドル級王者の竹迫司登（34＝ワールドスポーツ）が元東洋太平洋、WBOアジア・パシフィック（AP）同級王者・細川チャーリー忍（41＝金子）に3―0判定勝ちし、再起に成功した。

立ち上がりから接近戦で激しく打ち合い、ボディー合戦となった3回にはローブローの反則で減点。その後もローブローを指摘され苦しい展開となったが、上下に打ち分けながら主導権を握り、大差での勝利（79―72、78―73、77―74）を飾った。

20年1月に判定勝ちした相手との再戦を制し「タフで気持ちの強い選手だった。結果、勝ててよかった。体の強さを出せた」と安堵（あんど）。昨年12月にWBO―APタイトルマッチで1回TKO負けを喫した、日本同級王者・国本陸（28＝六島）への挑戦権を手にし「これからも勝ち続けていきたい」と意気込んだ。

3試合目の東洋太平洋女子フライ級王座決定戦8回戦では同級2位の漣バル（21＝ワールドスポーツ）が同級3位プラーンウィライ・ワンブン（24＝タイ）に3回1分35秒TKOで勝利し、新王者となった。