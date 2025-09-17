EXILEが11月より約3年ぶり8度目の全国ドームツアーの開催に先駆け、ツアーキックオフイベント「EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON” KICKOFF EVENT」を神奈川のラゾーナ川崎で開催しました。



【写真を見る】 【 EXILE 】 ドーム級パフォーマー達が24年ぶりのショッピングモール降臨 ファン・通行人が大興奮 AKIRA「もう最高ですね」





メンバーが登場すると会場に集まった約5000人のファンから一斉に黄色い歓声が飛びました。

この日のイベントを皮切りに福岡、大阪、愛知、埼玉の全国5か所で開催予定。ドームツアーに向けファンと共に互いの熱量を高めていきます。

メンバー全員が揃ってショッピングモールに登場するのは24年ぶりの出来事、ラゾーナ川崎へは初登場となりました。





AKIRAさんは“僕たちEXILEは、まずはATSUSHIくんが復活されて、ありがとうございます”と語り始め“そこから11月15日を皮切りにドームツアーを開催しますけど、ファンと一番近い距離でキックオフイベントを開催したいと「〜モールからドームへ〜」というテーマできょう、登壇させてもらいました”とイベントの趣旨を説明しました。ATSUSHIさんは川崎で行われたデビューイベントにも参加したことを明かし“2001年、デビューしてすぐの頃、ラゾーナ川崎は初めてですけど、川崎アゼリアで24年前にやって以来のモールでのイベントですね。うれしく思います”と感慨深げに語っていました。





イベントでは「Heads or Tails」のパフォーマンスを披露。

その後の会見で改めて、ATSUSHIさんはデビュー当時について“覚えていますね。その頃の記憶がすごく強く残っています”と語り“(24年間)ありがたいことに少しずつ階段を登ってこれたと思います”と感想を語りました。



AKIRAさんは、この日のイベントについて“もう最高ですね。もちろんふだんのライブやイベントも感謝してますが、こういった距離感で皆さんとキックオフを迎えることが出来て、EXILEの再スタートにふさわしい1日になったと思います”と語りました。







TAKAHIROさんも“暑い中、たくさんの人に足を運んでいただいて夏のラストの良い思い出が出来ました”と笑顔を見せていました。



SHOKICHIさんも“こんなに集まっていただいてホントに感謝、感謝で、ここから僕らもまた勢いに乗って行けそう”と感謝を述べていました。







また、体調について聞かれたATSUSHIさんは“復活はしたんですけど、こんな大事な日に夏風邪をひいてしまいまして、声がこんな状態で申し訳ない”と陳謝し“でも、これもドームまでのお楽しみの一つということで…ドームまでには完全体になって復活しますんで少々お待ちください”と頭を下げていました。



来年9月にはデビュー25周年を迎えるEXILE。TAKAHIROさんは“これを機にちょっとみんなで温泉旅行に行きたい。ツアーバスに乗って中でカラオケして”と願望を語っていました。







【担当：芸能情報ステーション】