お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（54）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。理想とする男性との出会いについて語った。

この日のテーマは「夢見がちロマンチスト女子VS現実派ドライ女子」。ロマンチストという大久保は、どういう面がロマンチストじか？と聞かれ「50過ぎても、どうしてもこういう風に出会いたいっていう理想があって」と明かした。

それは「ゴミ捨て場から始まる恋」と言い「雨が降っている日に、マンションに帰ってくると、ゴミ捨て場に雨でびしょびしょになって、汚れた男性がいるんです。かわいそうだから部屋に連れて行って、お風呂に入れてあげて温かいものを飲ませて、パッと見たら外国の方で、聞いたことのない国の王子様なんです」と語った。

MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「なんで王子様がそんなところに…側近も誰もいないとこで泥だらけになって」とツッコむものの「理由を聞いたら、国が内戦で凄い状況で。私のこと一目ぼれでプロポーズされて、内戦がひどいけど来てくれって。でも私は仕事もあるしって言ったけれど、あまりにも言うから行ったんですよ。行って、お城みたいな上から手をかざしたら、内戦がストップしたんです」と続けた。

それを聞いた元日向坂46で女優の佐々木美玲も「わかります！」と共感。「私は森に迷い込んでしまった時に、白馬の王子様が来て、世間話して仲良くなって、“王子様だったんだ”って気付いて、運命〜！ってやりたいです」と明かしていた。