「東京記念・Ｓ２」（１７日、大井）

人馬そろって歓喜のＶだ。好位から直線で早々先頭に立った３番人気のマルカンラニが、重賞初挑戦＆３連勝で５馬身差Ｖ。デビュー２０年目の松崎正の左手が何度も挙がった。２着に１番人気のグロリアムンディ、３着に４番人気のナチュラルハイが入り、４着グリューヴルム、５着エクセスリターンとともに「第３５回埼玉新聞栄冠賞・Ｓ３」（１０月２９日・浦和）への優先出走権をゲットした。

単勝１・５倍のグロリアムンディをはじめ、ＪＲＡでも実績を残してきた強豪たちを置き去り。大井生え抜きで、Ａ２クラスに上がったばかりの５歳馬マルカンラニが大仕事をやってのけた。

「１周目の１角で２、３列目がほしい」と戦前話していた松崎正の願いも天に届いたか。前から５、６番手という絶好のポジション。２周目の３角手前では外から抜群の手応えで先行するライバルたちに並びかける。勢いそのままに直線を向くと、一気に突き放して５馬身差の横綱相撲。鞍上は左手を何度も何度も掲げ、喜びを全開させた。

デビュー２０年目。１３日に４７歳になったばかり。生涯忘れられないバースデーだ。デビュー前から普段の調教にもまたがってきた。自身のケガで実戦に乗れなかったのは一度だけ。「やんちゃで手の掛かる馬。それは今も同じで、それがいいところ。走る馬と思っていたけど、ここまで出世するとは…」。厚い信頼感で結ばれたコンビに最高のプレゼントが舞い込んだ。

「馬もそうだけど、自分も２４００メートルは乗ったことがないので分からない」とはにかんでいた苦労人は「うれしさとホッとしたのが半分。家で見てくれている家族に喜んでもらいたいし、大きな（ファンの）声援が力になった」と声を震わせた。

重賞２勝目。地元・南関東では初のタイトルとなった高野毅師は「レース前はオーナーと“もし勝ったらＪＢＣクラシック（１１月３日・船橋）へ”と話してたけど、ホントに勝っちゃった。改めて話し合いたい」とうれしい誤算。厩舎のエース誕生に目を丸くしていた。