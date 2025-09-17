息子の万引き「カメラにも映ってる」と冷静に伝えた｜子どもが万引きしたら親はどうする？【ママリ】

この物語は、作者・さやこ(@sayakonosayako)さんが過去に経験した実話をもとに描かれています。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『子どもが万引きしたら親はどうする？』第7話をごらんください。

コンビニでアルバイトをしていたさやこさんは、店内で万引きをしている男の子を見つけました。万引きした商品の代金を母親が支払い帰っていくと、今度は父親が怒鳴り込んできました。さやこさんは万引きの経緯を説明しますが…。

さやこさんは、子どもが万引きをしている状況を父親に詳しく説明しました。



しかし、父親はまだ子どもの犯した万引きを認めようとしません。防犯カメラの映像があることを伝えても、父親は子どもの行為を認めるつもりはないのでしょうか。

