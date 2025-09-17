「さすがにまずいな」55歳男性が離婚で気づいたこと｜28歳年上の人を好きになりました。【ママリ】

過去に配信し反響があったものを再編成しています。この記事では、年の差恋愛を描く漫画シリーズの試し読み企画として、倉間さん作『28歳年上の人を好きになりました。』第12話をお届けします。※この作品は続編『28歳年上の人を好きになりましたが。』の序章となるお話です

彼氏に振られ傷心状態の美咲さんが出会ったのは、28歳年上のおじさんでした。共に時間を過ごすうちに、少しずつ彼に惹かれていき...。倉間さんによる年の差をテーマにした恋愛ストーリーです。おじさんの手料理はとても美味しく、あたたかいものでした...。

料理の上手なおじさんですが、仕事は肉体労働とのこと。結婚している間は、妻に家事を任せきりで何一つしなかったと寂しそうに振り返ります。



料理をするようになった今、おいしそうに食べてもらえることの幸せを知ったというのです。不健康な食生活を送る美咲さんと、料理を食べてもらいたいおじさん。まるで恋愛ドラマのような不思議な関係が始まりました。

