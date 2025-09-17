◇陸上世界選手権(13日〜21日、東京・国立競技場)

男子200mの予選全6組が17日に行われ、準決勝に進む24人が決定。進出選手のうち5人が19秒台をたたき出す、世界最高峰の戦いが繰り広げられています。

最も速いタイムをマークしたのは、ジャマイカのブライアン・レベル選手。第5組で登場すると、スタートから他レーンの選手を引き離す走りを披露。最後はスピードを落としながらも19秒84を記録しました。

また第2組のレースはデッドヒート。19秒91をマークしたジンバブエのタピワナッシュ・マカローウ選手に続いたのは、アメリカのコートニー・リンジー選手で19秒95。高速レースを演出し、準決勝進出を決めました。

さらに男子100mで銅メダルを獲得したアメリカのノア・ライルズ選手も19秒台で予選通過。“アニメ好き”ということもあり、選手紹介時には「ドラゴンボール」の孫悟空のポーズを見せたライルズ選手。組ダントツの走りで19秒99。全体5番目で準決勝に進出しました。

世界記録はウサイン・ボルトさんが2009年のベルリン大会でたたき出した19秒19。今後行われる準決勝には、日本勢からも鵜澤飛羽選手が出場します。