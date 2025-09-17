日本人初の「アメリカ野球殿堂入り」を果たしたイチローさんのシアトルの自宅に、強盗が入っていたことがわかりました。妻の弓子さんがドアを押し返し、部屋への侵入を防いだということです。

■イチローの妻・弓子さん、強盗の侵入を防ぐ

事件があったのは、イチローさんが「アメリカ野球殿堂入り」を果たし表彰された、半年ほど前のこと。

イチローさん（今年7月）

「誰よりも私を支えてくれたのは妻の弓子です」

その妻・弓子さんが、強盗事件に巻き込まれていました。

アメリカ北西部、シアトルに自宅があるイチロー夫妻。AP通信などによると今年2月、その自宅に強盗が入ったといいます。

当時、イチローさんは外出中。犯人の男が寝室に侵入しようとドアを開けると、中には、弓子さんが…。

無理やりドアを開けようとする男に、弓子さんは抵抗。すると男が催涙スプレーを噴射。それでも弓子さんはドアを閉め、カギをロック。侵入を防いだといいます。

■有名スポーツ選手の自宅を狙った強盗事件、相次ぐ

犯人とみられる男は、29歳のパトリック・メソネット容疑者。別の事件ですでに逮捕されていて、身長約190センチ、体重100キロほどの大男です。

警察が公開した別の事件の映像では、バールのような物を持ち、大きな金庫を1人で運び出しています。

イチローさんの自宅からは、総額1万9000ドル、約280万円相当の貴重品が奪われましたが、弓子さんは無事だったといいます。

メソネット容疑者はメジャーリーガーらの自宅を狙った強盗事件など、10の事件で起訴されていて、ドジャースのブレイク・スネル投手やマリナーズのルイス・カスティーヨ投手など、現役選手たちも被害に。

メソネット容疑者は、いずれの事件も無罪を主張しています。

有名スポーツ選手の自宅がターゲットとなる事件が相次いでいるアメリカ。今年7月には、ドジャース山本由伸投手の自宅も遠征中に狙われ、強盗未遂の被害にあっています。

FBI（連邦捜査局）はプロスポーツ選手の自宅を狙う犯罪組織があるとして、スポーツリーグに対し警戒を呼びかけています。