17日からハロウィーンのイベントがスタートした東京ディズニーランドでは16日、報道陣に一足早くパレードが公開予定でしたが暑さのため中止。園内の様子や仮装した来園者を田粼さくらキャスターが取材しました。

17日からスタートするスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』。園内には至る所にカボチャやゴーストなどのデコレーションが施されていて、ハロウィーンの世界観を楽しむことができます。

しかし、16日に公開予定だったパレードは『高気温のため中止させていただきます』と園内アナウンスが。ミッキーやディズニー映画の悪役・ヴィランズが登場する予定だったパレードは暑さのため、急きょ中止となりました。

来園者からは悲しみの声が。パルパルーザのミニーの仮装をした来園者は「見られるかなって思ってたら、まさかの中止になっちゃって結構ショックでした」とコメント。また、2人組で来園した人は「残念、パレード見に来ていたので。暑いので仕方がないと思います」と語りました。

■仮装での暑さ対策を取材

ハロウィーンといえば“仮装”も楽しみのひとつ。きのうから決められた期間（9月16日〜30日、10月16日〜31日）で楽しむことが可能になりましたが、この日の東京ディズニーランドでは手元の温度計で36度を記録。強い日差しと照り返しで非常に暑くなっていました。

そこで、仮装を楽しむ人たちにまだまだ続く暑さへの対策を聞きました。

ミニーの仮装をした来園者は「透ける素材のものを選んで、なるべく暑さを軽減できるようにしました」と生地を工夫したと語り、一緒に来ていたドナルドの仮装をした来場者は「ミニーちゃん、本当はふわふわなんですけど、入れるものは少なくさせて、なるべく空気が入るように」と軽装にすることで対策していると語りました。

また親子で訪れていた来園者は「扇風機持って歩いているのと、ミストが出るので冷やしながら。暑いので欲張らずに」と対策グッズを持ってきたと話しました。

（9月17日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）