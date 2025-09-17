東日本出身者に聞いた「学校の先生に望む出身大学」ランキング！ 同率2位「筑波大学」「早稲田大学」を抑えた1位は？【2025年調査】
子どもが日々受ける教育の質は、保護者にとって大きな関心事の一つです。先生の人柄や指導への熱意はもちろん重要ですが、「どのような大学で専門知識を深めてきたのか」という経歴が、教育への信頼感につながることもあるでしょう。
All About ニュース編集部では、東日本出身の男女160人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「学校の先生に望む出身大学」についてのランキング結果を紹介します。
※本調査は東日本出身者160人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【12位までの全ランキング結果】
回答者からは「賢さと親しみやすさが丁度よさそう」（30代女性／宮城県）、「頭も良くてユーモアもありそう」（40代女性／静岡県）、「東大や京大は、品位があり過ぎる気がして、担任の先生だったら気後れしそうな感じがするからです」（40代男性／長野県）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「これまでも多くの教員を輩出している実績があるから」（60代男性／神奈川県）、「天才肌より努力をしてきた方の方が、指導者としてありがたいと思います」（30代女性／長野県）、「昔から教育学部の評価が高い」（40代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
回答者からは「偏差値が高い大学に入学するためには、様々な勉強方法があると感じるため、そのコツも色々あると思う。その辺りも教えてもらえたら良いなと思ったから」（30代女性／東京都）、「圧倒的にどの大学よりも難関！秀才しかいないから、そんな先生から学んでみたい」（40代女性／兵庫県）、「やはり有名で、学力が優れた方が通う大学だと安心だからです」（50代女性／新潟県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、東日本出身の男女160人を対象に「学歴」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では、「学校の先生に望む出身大学」についてのランキング結果を紹介します。
【12位までの全ランキング結果】
同率2位：早稲田大学／30票2位は同率で2校がランクイン。1校目は「早稲田大学」でした。高い学力はもちろん、親しみやすさやユーモアといった人間的な魅力への期待が集まりました。生徒との円滑なコミュニケーションを築き、勉強の楽しさを教えてくれそうなイメージが支持されています。知識と人間性のバランスの良さが先生として望ましいと評価されているようです。
回答者からは「賢さと親しみやすさが丁度よさそう」（30代女性／宮城県）、「頭も良くてユーモアもありそう」（40代女性／静岡県）、「東大や京大は、品位があり過ぎる気がして、担任の先生だったら気後れしそうな感じがするからです」（40代男性／長野県）などのコメントが寄せられていました。
同率2位：筑波大学／30票同じく2位は「筑波大学」でした。古くから教員養成に定評があり、多くの教員を輩出してきた実績への信頼が集まりました。「教育学が有名」というイメージも強く、専門的な指導力を期待する声が多数寄せられています。
回答者からは「これまでも多くの教員を輩出している実績があるから」（60代男性／神奈川県）、「天才肌より努力をしてきた方の方が、指導者としてありがたいと思います」（30代女性／長野県）、「昔から教育学部の評価が高い」（40代男性／東京都）などのコメントが寄せられていました。
1位：東京大学／55票1位は「東京大学」でした。「日本一」という圧倒的な学力への信頼から、指導内容の正確さや分かりやすさを期待する声が多数を占めました。豊富な知識量を持つ先生から教わりたいという意見や、その肩書がもたらす説得力と安心感を評価する声が寄せられ、多くの支持を集める結果となりました。
回答者からは「偏差値が高い大学に入学するためには、様々な勉強方法があると感じるため、そのコツも色々あると思う。その辺りも教えてもらえたら良いなと思ったから」（30代女性／東京都）、「圧倒的にどの大学よりも難関！秀才しかいないから、そんな先生から学んでみたい」（40代女性／兵庫県）、「やはり有名で、学力が優れた方が通う大学だと安心だからです」（50代女性／新潟県）などのコメントが寄せられていました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
田中 寛大
一橋大学大学院社会学研究科修了後、国の所管法人に入職。地方公共団体の情報化支援や広報を担当。2019年に株式会社アマノートを設立し、現在はWebメディアや選書サービスの運営、SEO業務に従事。年間3,000本以上のコンテンツ制作に携わる。
(文:田中 寛大)