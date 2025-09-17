期待している「Apple新製品」ランキング！ 2位「iPhone Air」、1位は？【300人に聞いた】
All About ニュース編集部では、2025年9月12日、全国10〜60代の男女300人（10代3人、20代77人、30代110人、40代66人、50代34人、60代10人）を対象に、iPhone 17シリーズ＆Apple新製品に関するアンケートを実施しました。
その中から、「期待しているApple新製品」ランキングの結果をご紹介。さらに、調査で判明した結果について「All About」インターネットサービスガイドのばんかさんに解説してもらいました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「薄いことは素晴らしい。どこまで耐久するのか期待」（40代女性／兵庫県）、「1番はiPhoneの軽さがどのくらい変わるかが興味があります」（20代男性／香川県）、「できればiPadAirシリーズみたいな高機能であってほしいです」（50代女性／青森県）といった声が集まりました。
回答者からは「iPhone17にも120Hzのディスプレイが搭載され、どれくらい滑らかになったかとても期待している」（20代男性／東京都）、「長く愛用できるといいなと思っている」（30代女性／京都府）、「バッテリー含め、処理速度も期待したいです」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
▼ばんかさんのコメント
1位のiPhone 17は、今までProモデルでしか採用されていなかった「120Hzのリフレッシュレート」「超広角レンズの48MP対応」といった機能が盛り込まれ、無印iPhoneながら大きく躍進したように感じます。
2位のiPhone Airは、ナンバリングを外れた、全く新しいiPhone。スペックだけで見ると「中途半端」な印象が否めませんが、「薄い！ 軽い！」という体験価値には期待せざるを得ませんね。
また、9月10日（現地時間9月9日）に開催されたAppleイベントでは、大人気のAirPods Proについても新型が発表。実に3年ぶりのアップデートとなりました。
見た目に大きな変化はなく、チップも据え置きということで、劇的な違いを感じることはできなさそうですが、「ノイズキャンセリング機能の向上」「内部アーキテクチャの再設計」などの確実な進化があり、その違いをどれだけ体感できるか楽しみです。
Apple Watchは、3シリーズ全てに新しいモデルが追加されましたが、どれも既存のモデルの微改善といった印象。ランキングとしても上位に入らなかったのもうなずける結果です。
この記事の解説者：ばんか
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。本業はホームページ制作会社のディレクター。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)
その中から、「期待しているApple新製品」ランキングの結果をご紹介。さらに、調査で判明した結果について「All About」インターネットサービスガイドのばんかさんに解説してもらいました。
2位：iPhone Air／63票薄型・軽量モデルとして登場が期待されている「iPhone Air」が第2位にランクイン。持ち運びやすさと新しいコンセプトへの期待が高まっており、日常的に使いやすい端末として注目を集めています。
回答者からは「薄いことは素晴らしい。どこまで耐久するのか期待」（40代女性／兵庫県）、「1番はiPhoneの軽さがどのくらい変わるかが興味があります」（20代男性／香川県）、「できればiPadAirシリーズみたいな高機能であってほしいです」（50代女性／青森県）といった声が集まりました。
1位：iPhone 17／112票第1位は、シリーズの中心となる「iPhone 17」。最新チップの搭載やカメラ性能の進化、省電力化といった基本性能の強化が予想され、多くのユーザーから支持を得ています。
回答者からは「iPhone17にも120Hzのディスプレイが搭載され、どれくらい滑らかになったかとても期待している」（20代男性／東京都）、「長く愛用できるといいなと思っている」（30代女性／京都府）、「バッテリー含め、処理速度も期待したいです」（40代男性／福岡県）といった声が集まりました。
専門家は結果をこう見る！今回の調査結果について、「All About」インターネットサービスガイドのばんかさんに解説してもらいました。
▼ばんかさんのコメント
1位のiPhone 17は、今までProモデルでしか採用されていなかった「120Hzのリフレッシュレート」「超広角レンズの48MP対応」といった機能が盛り込まれ、無印iPhoneながら大きく躍進したように感じます。
2位のiPhone Airは、ナンバリングを外れた、全く新しいiPhone。スペックだけで見ると「中途半端」な印象が否めませんが、「薄い！ 軽い！」という体験価値には期待せざるを得ませんね。
また、9月10日（現地時間9月9日）に開催されたAppleイベントでは、大人気のAirPods Proについても新型が発表。実に3年ぶりのアップデートとなりました。
見た目に大きな変化はなく、チップも据え置きということで、劇的な違いを感じることはできなさそうですが、「ノイズキャンセリング機能の向上」「内部アーキテクチャの再設計」などの確実な進化があり、その違いをどれだけ体感できるか楽しみです。
Apple Watchは、3シリーズ全てに新しいモデルが追加されましたが、どれも既存のモデルの微改善といった印象。ランキングとしても上位に入らなかったのもうなずける結果です。
この記事の解説者：ばんか
月間50万PVを達成している「あなたのスイッチを押すブログ」を運営するブロガー。iPhone・Mac・Evernoteなど、ITサービスやガジェットの使い方を取り上げ、ビジネスやライフスタイルを楽しく便利にするヒントを紹介している。本業はホームページ制作会社のディレクター。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)