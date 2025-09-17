暑すぎて「北向き」物件が注目される日本、同じく酷暑でもヨーロッパで「南向き」が好まれるワケ
長らく日本の住宅市場では「南向き＝日当たり良好」が理想とされてきました。冬は暖かく、洗濯物もよく乾くため、南向きは快適さの象徴でした。ところが近年、猛暑を受けて北向きの物件を選ぶ人が増えていると聞きますが、同じく猛暑のヨーロッパではどうなっているのでしょうか？
その一方で、北向きの部屋は直射日光を受けず、室温が安定しやすくなっています。読書や在宅ワークに向いた柔らかい光が得られ、家具やカーテンが焼けにくいのも利点です。従来は「安いから選ばれる」と思われていた北向き物件が、現在では「快適に暮らすための選択肢」として再評価されつつあります。
この記事の執筆者：
ライジンガー 真樹
元CAのスイス在住ライター。南米留学やフライトの合間の海外旅行など、多方面で培った国際経験を活かして、外国人の不可思議な言動や、外から見ると実はおもしろい国ニッポンにフォーカスしたカルチャーショック解説記事を主に執筆。日本語・英語・ドイツ語・スペイン語の4ヶ国語を話す。
(文:ライジンガー 真樹)
日本｜猛暑が変える「理想」の方角夏の暑さが年々厳しくなる日本では、南向きの直射日光がむしろ負担となっています。湿度の高さも相まって、南向きの部屋は灼熱（しゃくねつ）のサウナと化し、冷房なしでは過ごせません。
中欧〜北欧｜太陽は貴重な資源対照的に、中ヨーロッパから北ヨーロッパでは南向き物件が根強い人気を誇ります。筆者の経験では、夏がわずか2週間で終わってしまった年もあり、日本よりもずっと冬が長く日照時間が短い中欧より北の地域では、太陽光はいまだに暖房の補助となり、精神的な活力でもあります。
南欧｜太陽を楽しむ文化南フランス、スペイン、イタリアなど暑さの厳しい南ヨーロッパでも、基本的には南向き志向が強いといえます。地中海沿岸の文化では太陽を浴びることが幸福や健康の象徴とされており、南向きのテラスやバルコニーで食事をしたり、寝椅子でくつろぐなど、太陽のもとで過ごすことが生活の中心となっています。
気候と建物の素材で体感温度が変わるヨーロッパでいまだに南向きが好まれている要因に、建築素材と気候の違いが挙げられます。
芸術の場では北からの光が理想一方で、芸術の分野になるとヨーロッパでも北向きが重宝されます。北からの光は色温度が安定し、影も柔らかいため、絵画制作や美術鑑賞に理想的であるようです。かつて名だたる画家たちが集ったパリ・モンマルトルのアトリエ「洗濯船」には北向きの天窓があり、ピカソもその光のもとで名画『アヴィニョンの娘たち』を描きました。
