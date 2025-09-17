「上田くんが倒さないなんて･･･！ 」上田竜也、戸塚祥太を「我が軍の兵士にする事にした」と報告!?
元KAT-TUNの上田竜也さんは9月16日、自身のInstagramを更新。A.B.C-Zの戸塚祥太さんとの2ショットを公開し、反響を呼びました。
コメントでは「我が軍www上田くん最高」「忠誠心たしかに強そうwwwwwwww」「良き手下」「とっつー兵士にしちゃう上田くんセンスめっちゃいい」「上田くんが倒さないなんて･･･！ とっつー凄すぎます」「さすがいにしえの信頼度！ 美しいふたり！」などの声が寄せられました。
【写真】上田竜也＆戸塚祥太の2ショット
「忠誠心たしかに強そうwwwwwwww」上田さんは「戸塚が観にきてくれた」「とっつーは 礼儀正しく 忠誠心も強そうなので 倒さず 我が軍の兵士にする事にした」「これからの 働きに期待している」とつづり、1枚の写真を投稿。戸塚さんとの2ショットです。上田さんがいすに座ってゆったりと脚を組んでいるのに対して、戸塚さんは地面に片膝をついたポーズをとっており、まるで王族と兵士のように見えます。
「夢の共演すぎる」12日には「お嬢様 ダブル影山でございます」「素晴らしき先輩 ありがとうございました」などとつづり、嵐の櫻井翔さんとの2ショットを公開した上田さん。ファンからは「しぬ、かっこよすぎる...」「新旧影山エモい」「夢の共演すぎる」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
(文:熱帯夜)