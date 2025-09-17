◆ソフトバンク11―8西武（17日、みずほペイペイドーム）

5位の西武は先発の武内夏暉が自己ワーストの11失点と大炎上して、今季6度目の4連敗を喫した。左下腿（かたい）打撲による離脱から約1カ月半ぶりに復帰した左腕は3回途中ＫＯで5敗目を喫した。

西武は2回、渡部聖弥がソフトバンク先発のリバン・モイネロから先制の10号ソロ。球団では22年ぶり7人目となる新人選手の2桁本塁打を記録した。

球団新人の2桁本塁打のは1950年の深見安博（22本）、52年の中西太（12本）、53年の豊田泰光（27本）、81年の石毛宏典（21本）、86年の清原和博（31本）、2003年の後藤武敏（11本）以来となった。

新人の区切りの一発で幸先よく先制したが、ソフトバンクとは今季ここまで3度の対戦で2勝1敗と好相性だった武内が大誤算だった。2回は2死満塁から2者連続の押し出し四球で逆転されると、3者連続適時打も許して一挙7失点。イニングの途中で降板した3回も4失点となった。

打線は6回に2番手の尾形崇斗からタイラー・ネビンが17号ソロ、山村崇嘉が3号2ランを放ち、8回には3番手の上茶谷大河からセデーニョが6号2ランを放つなど4点を奪って3点差に追い上げたが、序盤の大量失点はあまりに重かった。