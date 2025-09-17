◇セ・リーグ 巨人4ー2ヤクルト（2025年9月17日 神宮）

巨人の大勢投手（26）が8回に3番手で登板。1イニングを無失点に抑え、今季42ホールド目。8勝と合わせて球団新の50ホールドポイントをマークした。

8回からマウンドに上がった大勢は、死球を受けた岸田に代わった小林とバッテリーを組み先頭の村上を二ゴロに斬ると、オスナをスライダーで空振り三振、北村恵を155キロの直球で三ゴロに仕留め、無失点。小さくガッツポーズを見せた。

シーズン50ホールドポイントは12年増井浩俊(日本ハム、5勝45ホールド)に並ぶ歴代6位タイ記録。また、自己最多となるシーズン58試合登板も達成した。

大勢は前回10日の広島戦（東京D）で同点の8回に登板し1イニングを無失点に抑えると、直後にチームが勝ち越して今季8勝目。41ホールドと合わせ、49ホールドポイントをマークし16年マシソンの球団最多に並んだ。「数字を積み重ねられているのは皆さんが守ってくれるおかげ。残り試合はよりいいパフォーマンスを発揮して貢献したい」とコメントしていた。