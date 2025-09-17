IOC¡¢¤½¤ê²ñ¾ì½àÈ÷¤òÉ¾²Á¡¡26Ç¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç
¡¡¡Ú¥ß¥é¥Î¶¦Æ±¡Û2026Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î½àÈ÷¾õ¶·¤ò´ÆÆÄ¤¹¤ë¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡ÊIOC¡Ë¤ÎÄ´À°°Ñ°÷²ñ¤¬17Æü¡¢¥ß¥é¥Î¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢3Æü´Ö¤Î²ñµÄ¤ò½ª¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¥¿¡¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï½àÈ÷¤ÎÃÙ¤ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤½¤ê²ñ¾ì¤Ë´Ø¤·¡Ö´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤¿¾õ¶·¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡1956Ç¯¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¸ÞÎØ¤Îµì»ÜÀßÀ×ÃÏ¤Ë·úÀß¤¹¤ë¤½¤ê²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢´û¤ËÁª¼ê¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¹¥È¤â½ªÎ»¤·¤¿¡£Âç²ñÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ð¥ë¥Ë¥¨ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï³Æ²ñ¾ì¤Î½àÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½çÄ´¤Ç·×²èÄÌ¤ê¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ÏÁí¿ôÌó150ËüËç¤Î¤¦¤Á80ËüËç¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£