Î¥º§¤·¥Ï¥ï¥¤¢ª²Æì°Ü½»¤Î£³»ù¥Þ¥Þ¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¡³¤¤ËÆþ¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¡Ö±Ê±ó¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÈþ¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤♥¡×
¡¡Ä¹½÷¡Ê£±£³¡Ë¡¢Ä¹ÃË¡Ê£·¡Ë¡¢¼¡½÷¡Ê£´¡Ë¤ò°é¤Æ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÀî¤Ò¤Ê¤Î¡Ê£´£µ¡Ë¤¬£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²Æì¤Î³¤¤ËÆþ¤ê¡¢¶õ¤Ë¤ÏÆú¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡¢¡Ö¼«Á³¤È¶¦¤ËÀ¸¤¤ë¤Î¤¬¹¥¤♥¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ò¤Ê¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤ò£Ó£Î£Ó¤Ç¼¨º¶¡£º£Ç¯£³·î¤Ë¤Ï£³¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÏ¢¤ì¤Æ²Æì¤Ë°Ü¤ê½»¤ó¤À¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖºòÆü¤Õ¤È¡¡¤¢¤¡¡¢¤ï¤¿¤·¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤È¡¡¼Â´¶¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¡¡¡¤¤¤Þ¤µ¤é¤À¤±¤É¡¡ÇØÉé¤Ã¤Æ¤ëÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤È¤«¡¡ÀäÂÐ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤È¤«¡¡¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤¤¤Ê¤¢¡¢¤ï¤¿¤·¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Þ¤Ç´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤µ¡£¡¡¤¢¤È£±£°¥³¼ã¤«¤Ã¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¤È¤«¡¡°ÕÌ£¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ë¸Â¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥·¥ó¥Þ¥Þ¤È¤·¤ÆÇº¤ß¤Ê¤¬¤éÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î£¹·î£±£³ÆüÉÕ¤Î¿åÃå¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥Þ¤À¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤♥¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¾Ð´é¤Ç¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡×¡Ö±Ê±ó¤Î£Â£á£ò£â£é£å♥±Ê±ó¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Æ²¿²ó¤â¸«¤Á¤ã¤¦♥¡×¡ÖÈþ¤·¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£