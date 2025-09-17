◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト―巨人（１７日・神宮）

巨人がヤクルトに逆転勝利し、連敗を２で止めた。先発の戸郷翔征投手（２５）は初回に２失点も、その後は５四球と制球に苦しみながら粘り、６回まで０を並べ７勝目。打線は２点を追う２回、リチャード内野手（２６）が得意の神宮で奥川から同点の１１号２ラン。３回、泉口の犠飛で勝ち越した。８回を抑えた大勢が球団新の５０ホールドポイントに到達し、試合を締めたマルティネスは球団タイの４２セーブ目をマーク。２位ＤｅＮＡとの１差をキープした。

好相性の神宮で、巨人・戸郷がゲームメイクした。４―２の５回２死一塁。ヤクルトの４番・村上を１５２キロで攻め込み、最後も直球勝負で二ゴロに封じた。今季初の自身３連勝に向け、意地の投球が続いた。

１５日のＤｅＮＡ戦（横浜）で４４日ぶりに３位に転落した阿部巨人。再浮上を目指し、７勝目を狙う右腕がマウンドに上がった。ヤクルト戦は昨季から５連勝中で、神宮では３連勝中。「初回はすごく大事になる」と強い意識を胸に、奥川との開幕投手対決に臨んだ。

課題の立ち上がりは３１球を要して苦しんだ。先頭の浜田を空振り三振後、長岡の右中間への飛球を中堅手・キャベッジが減速して捕球できず。中山と見合う形で二塁打にされた。内山、村上は歩かせ、１死満塁からオスナに左前へ２点適時打。味方の拙守からリズムを崩し、２戦連続＆８月以降７登板で５度目の初回失点を喫した。

連敗を止めたい打線は１〜８番を３戦連続同じオーダーで挑み、２回にすぐ追いついた。２死から中山が四球を選び、リチャードが左翼席へ同点１１号２ラン。３回は先頭の戸郷が内野安打で出塁し、その後１死一、三塁から泉口の右犠飛で戸郷が激走。勝ち越しのホームを踏んだ。相手先発の奥川は岡本に頭部死球を与え５回途中で危険球退場。１死満塁から２番手の下川に対し、岸田の遊ゴロの間に４点目を奪った。

援護を受けた戸郷は２〜４回を無失点。「調子うんぬんではなく、残り試合少ない中で１試合でも多く勝てるよう先陣を切ってほしい」と内海投手コーチから期待された粘投を見せた。

続投した６回は無死一、二塁を招くも、古賀の送りバント失敗を誘い、続く岩田も左邪飛で２死。最後は代打・太田を宝刀のフォークで遊ゴロに抑えてガッツポーズした。球数１２２の力投。５奪三振、被安打４で２失点にまとめた。

８回にアクシデントが起きた。無死一塁から岸田が木沢から右胸付近に死球を受けてもん絶。代走・小林が送られ、ベンチに下がった。その裏は大勢が３人で抑え、今季４２ホールド目をマーク。８勝と合わせ、球団新の５０ホールドポイントとした。９回はマルティネスが盤石の３人斬り。１３年の西村健太朗に並ぶ球団記録の４２セーブ目を挙げ、２位ＤｅＮＡとの１ゲーム差を維持した。