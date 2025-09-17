ドル円１４６．４０近辺、ユーロドル１．１８３５近辺＝ＮＹ為替



ＮＹ朝方、ドル円は146.40近辺、ユーロドルは1.1835近辺での推移。ドル円はロンドン午前に146.21付近まで下押しされたが、その後は下げ一服となっている。ユーロドルは東京午前に1.1873付近まで高値を伸ばしたあとは、上値重く推移している。ロンドン午前に1.1833付近まで安値を広げ、現在も安値付近にとどまっている。米10年債利回りは一時4.00％付近まで低下したが、足元では4.024％付近へと上昇している。



USD/JPY 146.41 EUR/USD 1.1837

外部サイト